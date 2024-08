L’incredibile storia di un passeggero norvegese capace di volare in aereo senza biglietto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A Roma nel Settecento l’ambasciatore portoghese, in occasione di una grande festa organizzata dalla stessa ambasciata portoghese alla Santa Sede, invitò tutti i suoi connazionali a partecipare gratis. Da lì sarebbe nata l’espressione “fare il portoghese”, cioè partecipare ad eventi, viaggi o spettacolipagare il. E, nelladell’aviazione mondiale, ce ne sono davvero tanti di portoghesi. Uno dei casi più eclatanti è quello di Rajan Muhbubabi, finto pilota che per anni ha volato gratis sugli aerei, o quello di Craig Sturt, riuscito nell’impresa dida Londra a New Yorkavere né la carta d’identità né il passaporto. Recentemente si è aggiunto un altro uomo nella lista dei portoghesi, un 39enneche è riuscito adalla Germania alla Sveziaavere il