Katy Perry nei guai per il video di Lifetimes | Su un’isola protetta senza autorizzazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mentre si gode un soggiorno in Italia con il marito Orlando Bloom, perè arrivata una notizia tutt’altro che positiva. Sembra proprio che il singolo, che avrebbe dovuto rappresentare per lei l’ennesimo successo musicale insomma, stia portando piùche altro. La cantante è finita, infatti, al centro di un’indagine aperta dal governo delle Isole Baleari a proposito delclip della canzone in questione che, secondo un comunicato ufficiale, sarebbe stato girato in un’areale dovute autorizzazioni., l’indagine per ildiStupenda come sempre, nelclip si vede unasuper in forma, strizzata in un mini bikini e intenta a danzare e divertirsi sotto il caldo sole delle Baleari.