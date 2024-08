Il piano del governo per svuotare le carceri | tossicodipendenti in comunità e stranieri espulsi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ildel ministro Nordio perlaè all’esame del. Il Guardasigilli, unitamente al sottosegretario Delmastro, a Mantovano e ai tecnici, stanno studiando le soluzioni da proporre per affrontare l’emergenza degli istituti di pena in overbooking. Sessantamila detenuti, un quarto in attesa di giudizio Tra i sessantamila detenuti ce ne sono 15mila in attesa di giudizio, cioè senza alcuna condanna. Escludendo chi ha commesso omicidi e chi è detenuto per motivi di associazione mafiosa, è chiaro che una riforma della custodia cautelare comporterebbe già una diminuzione delle presenze e, insieme ad essa, la possibilità di pene alternative( domiciliari, affidamento in prova ai servizi sociali) per reati bianchi.