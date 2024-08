Ferragosto 10 regole per barbecue a prova di MasterChef e nutrizionista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 ago. (Adnkronos Salute) - Griglie pronte per ildi2024. Ma la tradizionale cottura alla brace può essere un banco diper cucinare carne o verdure adei severi giudici die rispettando i valori nutrizionali passati al setaccio dall'attento. Ecco allora dieci, messe a punto per l'Adnkronos Salute dall'immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione all'Università Lum per una grigliata perfetta. Oltre alla qualità dell'alimento da grigliare va garantita anche la pulizia della griglia. "Quando è incrostata di residui vecchi di mesi ma anche solo di poche settimane, - ha spiegato Minelli - comprometterà il gusto del prodotto da servire alterandone la prelibatezza a causa di una più rapida cottura delle parti superficiali.