Fedez il nuovo amore è Luna | con chi stava prima

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Personaggi tv., il: con chi– I paparazzi del settimanale «Chi» questa settimana hanno immortalatoin Costa Smeralda in dolce compagnia. La ragazza che ha fatto breccia nel cuore del rapper milanese è una moretta col caschetto, che non è sconosciuta al grande pubblico. ( dopo le foto) Leggi anche: Romina Pierdomenico, periodo d’oro per lei: da “Love Game” aldopo Greggio Leggi anche: Matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso: il cantante rompe il silenzio, il: con chiEstate bollente per, che passa con disinvoltura da un flirt all’altro dopo la rottura con Chiara Ferragni. Il famoso rapper è stata paparazzato dal magazine “Chi” accanto ad una splendida ragazza. Si tratterebbe diShirin Rasia, famosa per essere stata l’ultima fidanzata di Michele Merlo.