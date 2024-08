Estate ‘africana’ l’esperto | Ancora caldo anomalo ma ci sarà un leggero calo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cesena, 14 agosto 2024 – L’2024ricordata con un inizio nel quale ilnon sembrava mai arrivare, per poi vivere un luglio e un agosto caratterizzati da temperature da record. Nonostante qualche nuvola o temporale, l’anticiclone africano non molla e in tutta l’Emilia-Romagna e non solo, si avverte una calura eccezionale, complice le giornate soleggiate e stabili. La Protezione civile ha diramato ieri un’ ‘allerta gialla’ per alte temperature. Ma comequesto Ferragosto? Per avere delle risposte ci siamo rivolti a Roberto Nanni, un meteorologo e divulgatore scientifico che segue da vicino il fenomeno. Nanni, com’è la situazione attuale? "Siamo in preda a questa lunga ondata di, quindi si mantiene molto stabile la condizione meteo, con giornate afose ma anche molto assolate.