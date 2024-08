Crociere e treni speciali per ammirare i fuochi d’artificio sul lago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cinque giorni di appuntamenti per celebrare la festa più amata dell’estate. Ha preso il via ieri a Laveno Mombello il 61° Ferragosto Lavenese, evento storico che ogni anno attira migliaia di persone in riva alMaggiore. Tra spettacoli, musica e buona tavola è davvero ricco il programma che terrà compagnia a turisti e visitatori fino a sabato 17 agosto. Tra le iniziative del cartellone promosso dalla Pro loco Laveno Mombello Cerro in collaborazione con il Comune spicca la benedizione delle barche, in programma per il pomeriggio di oggi a partire dalle 18. L’evento proposto dalla fondazione Officine dell’Acqua, in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano, vuole ridare vita all’antica tradizione della benedizione delle barche dei pescatori, mezzi di sostentamento delle popolazioni rivierasche.