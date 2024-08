Corsa la 9^ edizione del Circuito del Santuario delle Vertighe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 14 agosto 2024 – Lunedì pomeriggio con una temperatura che sfiorava i 38° si è disputata presso il, nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna patrona dell’Autostrada, la 9^deldel. La gara podistica organizzata dal comitato festeggiamenti con in testa il presidente Irio Francini in collaborazione con la Unione Polisportiva Policiano ha ottenuto un grande successo. Oltre 200 partecipanti alla gara podistica provenienti da numerose località d’Italia dal Piemonte dalla Romagna, dall’Umbria e da numerose città toscane. Nonostante il periodo vacanziero ed il caldo asfissiante hanno affollato la piccola frazione della Valdichiana. La gara si disputava su di unda ripetersi 3 volte per un totale di 7,5 circa.