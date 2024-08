Calendario Pirelli 2025 | la sensualità secondo Ethan James Green E c’è anche Elodie

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Con i primi scatti di backstage è iniziato lo svelamento del, il 51mo The Cal della storia. Con, Vincent Cassel, Hunter Schafer. Firmato da, 34 anni, nato nel Michigan e residente a New York, che lavora per riviste – come Vogue, ID, Dazed – e marchi di moda – tra cui Dior, Fendi, Miu Miu, Prada e Versace – che ha immortalato i 12 protagonisti nella suggestiva location dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami. Il fotografo, noto per affrontare temi come l’identità e la sessualità, ama ritrarre persone delle comunità trans, non binarie e queer.