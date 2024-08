Braveheart lotta contro le Olimpiadi | l' ultimo miracolo di Mel Gibson

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Non è davvero facileprogrammare un evento così dirompente come leche tante soddisfazioni ha dato alla Rai (ovviamente anche a tutto il Paese). A Rete 4 hanno pensato bene di contrapporre un film che più lontano non si può dall'immaginario gender, considerato un evergreen della cinematografia, cui si sono ispirati diversi movimenti politici e che ha tenuto degnamente testa alla Cerimonia di Chiusura di Parigi 2024. Una media del 4.2% di share con punte vicine al 10% nella parte finale è un ottimo risultato che ha consentito alla rete una volta identificata con le telenovelas di piazzarsi quarta in prime time. Poco importa se ci sono stati errori storici nell'articolazione della trama.