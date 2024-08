Battaglia per il Coni Malagò al ritorno da Parigi | soltanto per me non è cambiata la legge sul limite dei mandati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Leo Turrini "Contra personam". In questa estate olimpica per lui al tempo stesso gratificante e bizzarra, Giovanniè stato costretto a rispolverare gli studi di latino. Agli amici che lo hanno accolto al rientro da, il presidente dell’ha spiegato evitando di cadere nel vittimismo: è curioso, si è limitato a segnalare, che una norma, quella suldei, sia stataper tutti, con tanto di deroga. Per tutti. Tranne uno. Lui. "Contra personam". Dicesi diche alla fine varrà solo per un individuo. Cioè per il numero uno dello sport italiano, ottanta medaglie fra Tokyo e. Anche l’ottimo Luca Pancalli, il leader del comitato paralimpico, potrà usufruire della modifica., no. Lui deve alzarsi dalla poltrona con eleganza, ha sottolineato il ministro Andrea Abodi, non esattamente un suo fan.