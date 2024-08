Bagnaia su Marquez | Sarà un disastro se litigheremo ma entrambi siamo intelligenti Si adatterà perfettamente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il Corriere dello Sport riporta le parole di Peccoai canali ufficiali di MotoGp. Il campione del mondo per la prima volta si è espresso sul suo futuro compagno di squadra 2025, Marc: «La Ducati ha cambiato strategia» «Credo che averlo accanto potrebbe essere super buono o un– ha spiegatocon un sorriso – Vedremo quando cominceremo a lavorare assieme.unse inizieremo a urlare e litigare, ma credo chemoltoe Marc si». Nel 2025 fuori dai team satelliti Ducati Jorge Martin, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Si tratta di altri tre temibili avversari: «Avremo tre rivali in più senza la possibilità di studiare i loro dati, che è qualcosa che faccio in ogni circuito.