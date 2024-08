Athletic Bilbao – Getafe – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La stagione 2024-25 della Liga inizierà ufficialmente quando l’accoglierà ilal San Mames per il calcio d’inizio di giovedì 15 agosto sera. La scorsa stagione, la squadra basca ha ottenuto la qualificazione all’Europa League grazie al quinto posto, mentre ilha concluso la stagione 2023-24 al 12° posto. Il calcio di inizio Diè previsto alle 19 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadre?La campagna 2023-24 rimarrà per sempre nella storia dell’, dopo aver posto fine ai 40 anni di attesa per la gloria della Copa del Rey con una vittoria ai rigori sul Mallorca nella finale di aprile.Oltre al successo in coppa, l’ha vissuto una campagna di successo in campionato, raccogliendo 68 punti e conquistando la quinta posizione.