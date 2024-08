Wizz Air introduce la formula All You Can Fly | voli illimitati a 599 euro all’anno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 agosto 2024)Air, la compagnia aerea low cost ungherese, ha lanciato una nuova iniziativa chiamata "All You Can Fly", una novità nel mercato del trasporto aereo inpa. L'offerta prevede una membership annuale al costo di 599, che consente di prenotareverso oltre 800 destinazioni in più di 50 Paesi.La "All You Can Fly" è una tessera personale che permette di viaggiare per un anno inpa. Oltre alla quota annuale di 599, i passeggeri dovranno pagare una tariffa di prenotazione di 9,99per ogni segmento di volo. Fino al 15 agosto, la tessera è disponibile in offerta lancio a 499. Ipotranno essere prenotati a partire dal 25 settembre 2024. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi vola frequentemente, permettendo di viaggiare senza limiti da oltre 200 città. Tuttavia, le rotte nazionali italiane sono escluse dall'iniziativa.