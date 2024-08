Volato sugli scogli Dramma sulle coste italiane il motoscafo a tutta velocità con 5 persone a bordo La scoperta choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2024, un’imbarcazione di 7 metri e mezzo di lunghezza ha rischiato di schiantarsiall’ingresso del porto di Ischia. Il natante stava uscendo dal porto ad altaquando, per cause ancora da accertare, non ha visto laera di protezione del litorale. L’impatto ha fatto impennare la barca, che è letteralmente planata. >> Tragedia in montagna, morto a 54 anni il papà del giovane calciatore Adelc’erano 5che hanno raccontato di non essersi accorte deglimentre uscivano dal porto di Ischia. Per fortuna, né il pilota né i passeggeri hanno riportato ferite gravi, a parte una persona leggermente ferita al sopracciglio, affidata alle cure del 118.