Vincent D’Onofrio conferma che Daredevil | Born Again sarà molto più violento della serie Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024)chepiùDopo il suo ritorno in Hawkeye e Echo nei panni di Kingpin,è pronto per il suo ritorno ufficiale contro il suo nemico di elezione: l’uomo senza paura, inDisney+ ambientata nel MCU. In occasione del D23,ha avuto modo di parlare di questa nuovae del modo in cui differisce dalla. Sebbene non fosse quello che ci si aspettava, quel prodottogrande N rossa era effettivamentepiù cupo rispetto ai toni dell’ufficiale MCU dell’epoca, offrendo ai fan diversi momenti violenti.