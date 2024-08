Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024)DEL 13 AGOSTOORE 18 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1FIRENZE DOVE PER UN INCENDIO IL TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA MAGLIANO SABINA DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA LAURENTINA A MARINA DI ARDEA UN INCIDNETE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA LITORANEA DIREZIONE COLLE ROMITO INFINE SULLA STATALE AURELIA SI STA IN CODA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONEServizio fornito da Astral