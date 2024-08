Trump a Musk | Ti voglio nella mia amministrazione le proposta in diretta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) Donaldtorna su Twitter, anzi su X, intervistato dal suo proprietario Elonnonostante le offensive degli hacker. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti ha raccontato i dettagli del tentativo assassinio che ha subito in un'intervista-conversazione su X con il proprietario del social network, e ha promesso la più grande "deportazione"storia degli Stati Uniti e dedicato gran parte della discussione all'immigrazione illegale e all'attentato subito. "Se non avessi girato la testa, non starei parlando con te in questo momento, per quanto mi piaci", ha detto. Il dialogo è iniziato con un ritardo di circa 40 minuti per guai tecnici, con lo stessoche ha parlato di un attacco informatico: "Sembra che ci sia un massiccio attacco Ddos su X. Stiamo lavorando per contrastarlo.