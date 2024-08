Taylor Swift Wembley rafforza la sicurezza per il ritorno della cantante | fan senza biglietto non potranno sostare all’esterno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) In vista deldia Londra con il suo attesissimo Eras Tour,Stadium ha preso provvedimenti per garantire ladurante gli eventi. I fansono stati avvisati che non sarà permesso loro didello stadio, compresi gli ingressi e le famose Olympic Steps. Chiunque non sia in possesso di unverrà allontanato dalle aree limitrofe. I fan dinonpiùfuori dallo stadio dia Londra Questa decisione è stata annunciata sul sito ufficiale di, in un periodo di maggiore attenzione alladopo che tre concerti dia Vienna sono stati cancellati a causa di un presunto complotto bombarolo.