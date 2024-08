Semaforo provvisorio spento Carapia | Situazione pericolosa Per caso sono finiti i soldi?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) "Da tre giorni non funziona unnella Sp 15 Bordona, nel comune di Casalfiumanese, e nessuno è ancora intervenuto: cosa si aspetta l’incidente?". A domandarlo è Simone, capogruppo FdI del Nuovo Circondario Imolese, preoccupato per lapotenzialmente. "Già abbiamo delle strade provinciali franate e disastrate e poi ritardiamo anche a cambiare le batterie a un– sottolinea– Il problema continua a persistere creando unadi grave pericolo per gli automobilisti, infatti è molto pericoloso perché le macchine che arrivano dal senso opposto non lo sanno che ildall’altra parte è funzionante.