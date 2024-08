Salvano 270 migranti ma solo in 70 sbarcano a Lampedusa Sos Humanity | Per gli altri 4 giorni di viaggio in più senza assistenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) La ong Sos, attualmente a bordo della nave1, ha messo in salvo 270nel Mediterraneo centrale. Di questi, però,70 sono potuti sbarcare a, mentre ai restanti 200 è stato assegnato il porto di Genova, conquattrodi. “I restanti 200 sopravvissuti salvati in mare devono continuare ad aspettare a bordo della1 perché le autorità italiane stanno negando loro un rapido sbarco a terra in violazione del diritto internazionale. È spaventoso vedere come la condizione delle persone in mare venga prolungata artificialmente” ha commentato Mirka Schäfer, portavoce politica di Sos, attualmente a bordo della1 come osservatrice dei diritti umani. L’ong parla di uno “sbarco selettivo”, pericoloso se si pensa che il Mediterraneo centrale in questo periodo è stato colpito da temperature roventi.