Riscossione a Napoli ‘Obiettivo Valore’ aggio di 24 milioni fino al 2026

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono 24di euro, inseriti nel bilancio previsionale, da qui al. A tanto ammonta l’riconosciuto dal Comune aObiettivo Valore, concessionaria per ladei tributi. Una determina dell’Area entrate di Palazzo San Giacomo dispone l’incremento di spesa per quest’anno. Da un impegno iniziale di 1,3, si passa a 7. L’aumento è dunque di 5,7. Nei giorni scorsi, peraltro, sull’entità dell’alla società non erano mancate polemiche. Intanto, la determina dirigenziale si adegua allo schema di Bilancio di previsione 2024-, approvato dal consiglio comunale il 9 aprile scorso. L’diprevede stanziamenti di 7nel 2024, di 9nel 2025 e di 8 nel. Somme poi da confrontare col bilancio consuntivo, per conferme o variazioni.