Paralimpiadi Parigi 2024 chi sono gli atleti azzurri in gara

(Di martedì 13 agosto 2024) Calato il sipario sui Giochi Olimpici di, è tempo di pensare alleche si terranno sempre nella capitale francese. La cerimonia d’apertura andrà in scena mercoledì 28 agosto con la Cerimonia inaugurale in Place de la Concorde e negli Champs-Elysées. L’evento si chiuderà domenica 8 settembre, con le ultime competizioni e con la cerimonia di chiusura. Un programma che prevede 549 eventi distribuiti in 11 giorni di gare. GlidelleLa compagine tricolore che sarà guidata dal Capo Missione Juri Stara e capitanata dai due portabandiera Ambra Sabatini (ca) e Luca Mazzone (ciclismo), è formata, nello specifico, da 70 atlete e 71con un’età media di 33,5 anni. L’atleta più giovane è Giuliana Chiara Filippi (ca), classe 2005.