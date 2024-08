Muore il giorno del suo 26esimo compleanno travolto da una Smart | il corpo a terra per ore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Ventiseienne perde la vita neldel suo. La tragedia si è verificata alle tre della notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto alle porte di Roma. Il giovane è stato investito, mentre attraversava la via Casilina all’altezza della borgata Finocchio, da unaguidata da una donna di 28 anni, di origine moldava. Per Aleksandar Nikolic, di origini serbe, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Per ore il suoè rimasto sull’asfalto, mentre la, completamente sporca di sangue, è stata sequestrata. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto proprio nell’impatto.