Morto in moto sull’Adriatica a Rimini la lettera della mamma | Addio luce dei miei occhi

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – “Ogni volta che la con la tuauscivi di casa, strillavo forte ‘stai attento’ e mettevo in conto che potevi non tornare. Ma mi fidavo di te e ho scelto di accettare il rischio di lasciarti la possibilità di fare quallo che amavi, mettendo i tuoi desideri davanti alla mia angoscia”. Un dolore insopportabile che fa da contrappunto ad un amore grande, sconfinato. Quello di una madre”. Samuela Serafini è un fiume in piena di ricordi, lacrime e commozione. Un cuore che batte forte per quel figlio, Nicolas Bartolini, 26 anni, portatole via in un attimo da un destino cinico e crudele. Eri “ladei” diceSamuela, ricordando il “bacio del mattino e quellosera e un abbraccio al volo prima di andare al lavoro, quel grazieper il pranzo preparato con le mie mani, da portare al lavoro”.