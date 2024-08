Milano un ragazzo in stato confusionale entra nella galleria della metro | rallentamento della M1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Una persona non autorizzata inha costretto le forze dell’ordine a bloccare una lineapolitana milanese questa mattina: un giovane infatti si è introdotto nei tunnel all’altezzastazione di Molino Dorino in direzione Rho Fiera. La linea 1 è stata quindi rallentata per qualche minuto per permettere l'intervento delle forze dell'ordine, in particolare verso la direzione opposta, Sesto Fs. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di unin, che èrintracciato dai militaristazione di Pero (), che ora stanno eseguendo accertamenti. La stessa Azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha avvertito tempestivamente i viaggiatori, proponendo loro le alternative possibili per permettere di perdere minor tempo possibile.