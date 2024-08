Mandas tentato dalla Premier la Lazio ci pensa

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) Il mercato dei biancocelesti non è ancora chiuso, ma prima di procedere con altri nuovi innesti, c’è bisogno di sfoltire la rosa. Un aiuto in questo senso potrebbe venireLeague che ha messo gli occhi sul secondo portiere Christosper il quale ha presentato un’offerta che sta facendo vacillare il club capitolini, da sempre restio a privarsi del giocatore.VERSO LALEAGUE? I biancocelesti non vorrebbero privarsi del loro secondo portiere che non ha mai fatto rimpiangere il titolare Provedel quando si è trattato di sostituirlo. Ma l’offerta ufficiale presentata dal Wolverhampton, circa 20 milioni, permetterebbe di far respirare le casse del club di Lotito mettendo a segno una plusvalenza notevole, visto cheè stato acquistato dall’Ofi Creta per 900 mila euro.