India dottoressa 31enne stuprata e uccisa in ospedale | medici e specializzandi in sciopero

(Di martedì 13 agosto 2024)ospedalieri, studenti ehanno proclamato unoa tempo indeterminato per protestare contro la violenza sessuale e l’uccisione di una giovane collega. Il corpo devastato dellaè stato ritrovato nell’universitario R G Kar di Calcutta, la capitale del Bengala occidentale, dove la donna lavorava. Dopo l’arresto di un agente di sorveglianza che prestava servizio presso la stessa struttura sanitaria, gli studenti dina e i colleghi della vittima hanno avviato manifestazioni per chiedere giustizia e maggiore sicurezza sul posto di lavoro, proteste che si sono rapidamente diffuse in vari altri stati.