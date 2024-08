In riviera con il Brodetto di pesce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Parte prima della festa, ma continua per tutta la giornata di Ferragosto. Infatti, da domani 14 al 17 agosto torna la tradizionale manifestazione ‘Benedetto’, il Festival della Cucina Marinara e delalla Sambenedettese. L’iniziativa si terrà in piazza Giorgini, come lo scorso anno, e promette a tutti di gustare il piatto tipico della tradizione sambenedettese. Ci sarà spazio per i puristi della tradizione con un‘con le spine’, come tradizione vuole, ma anche con una versione ‘senza spine’. Ilsarà infatti proposto da gustare in tre diverse incarnazioni: quello ‘da ristorante’ più raffinato, quello ‘di bordo’ e quello ‘fatto in casa’, come fatto dalla nonna.