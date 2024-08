Giro di Polonia 2024 | nella cronometro vince Tim Wellens secondo Vingegaard che è il nuovo leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Molto più vicina ad una cronoscalata che ad una prova contro il tempo classica laandata in scena oggi aldi, valida come seconda tappa, con arrivo in vetta a Karpacz. Ad imporsi è stato Timche vestiva la maglia di campione nazionale belga. Il corridore della UAE Emirates ha percorso i 15,4 chilometri in 23’59”, alla media di 38.527 km/h nonostante l’ascesa conclusiva, battendo l’uomo più atteso, Jonas. Il danese della Visma Lease a Bike si dimostra non al 100% della forma però chiude in seconda piazza a 9”, andando a vestire la maglia didella classifica generale. Subito dietro un altro componente dell’armata UAE, l’austriaco Felix Großschartner. In casa Italia ottima la performance di Diego Ulissi (anche lui UAE Emirates): il toscano è sesto di tappa e al momento terzoclassifica generale.