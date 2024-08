Francesca Colombo il dramma della 62enne di Legnano morta in vacanza dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Patti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)– Un’indagine contro ignoti, l’autopsia che dovrà stabilire cosa sia realmente successo, la denuncia di un uomo che ha perso la compagna in circostanze da chiarire. Emergono nuovi particolari sulla morte didi, scomparsa sabato all’ospedale Barone Romeo di, in provincia di Messina – già finito al centro di un’inchiesta nei giorni scorsi per un’ingessatura effettuata con il cartone –la “classica odissea” fuori e dentro il pronto soccorso. Il calvario La donna, come ha raccontato il marito Giuseppe Balletta alla Gazzetta del Sud, si era recata in ambulanza per la prima volta in ospedale mercoledì 7 agosto in preda a dolori addominali fortissimi e vomito. Ad accompagnarla il coniuge, originario di Librizzi, piccolo centro del Messinese dove la coppia stava trascorrendo le vacanze.