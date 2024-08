Fiorentina Richardson | Obiettivo? Fare tanti gol Posso sia attaccare che difendere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Amirsi presenta ai tifosi della. Il centrocampista marocchino, arrivato negli scorsi giorni dallo Stade Reims, è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa: “Sia prima di venire che dopo che ero arrivato, Amrabat mi ha consigliato questo club dicendo che è meraviglioso. Ieri, quando sono arrivato, gli ho parlato ma per quanto lo riguarda sta a lui decidere se restare. So che sono in un grande club, devo dare tutto il possibile in questa tappa. Può farmi solo bene, poi starà a me. Pogba per me è un grande giocatore, di grande qualità. Penso di avere un profilo abbastanza simile e mi ispiro a lui, ha caratteristiche fisiche simili alle mie. Imparo da lui e dagli altri grandi giocatori”, esordisce il 22enne. Il neo acquisto dellapoi si presenta e parla di sé: “Innanzitutto voglio ringraziare il direttore.