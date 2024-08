Fenerbahce Mourinho non ha dubbi | Chi mi critica diventa famoso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Il tecnico portoghese del, José, ha parlato alla vigilia della sfida del preliminare di ritorno di Champions League contro il Lille: “Chi ha successo deve pagare un prezzo. Succede a chi ha una storia, trofei e medaglie”, esordisce in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul fatto che gli avversari abbiano più motivazioni a giocare contro di lui. “Lo stesso succede con i giornalisti che mino, perchéno famosi. Non ho problemi sotto questo punto di vista. Stasera avremo lo stadio a fare il tifo per noi, il che ci avvantaggia. Dobbiamo scendere in campo e goderci la partita”, continua l’ex allenatore della Roma.