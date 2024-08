Droga agganciata con le calamite sotto l’auto | la scoperta della polizia di Milano Arrestato un 26enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Ladihauncon vari precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di. Gli agenti del Commissariato Mecenate impegnati nei controlli ai quartieri Ponte Lambro e viale Ungheria lo hanno notato confabulare con un potenziale cliente a bordo di un’auto intestata a una società di leasing e poi dirigersi verso via Mecenate. Ne è nato un inseguimento fino a via Garavaglia, strada senza uscita, dove l’uomo è fuggito a piedi lungo via Forlanini, Barigozzi e via Cossa dove è stato fermato e controllato in un giardino condominiale. A bordo strada gli agenti hanno trovato un involucro in plastica bianco elettrosaldato a palloncino contenente 1,2 grammi di cocaina.