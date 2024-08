Disumana pratica | attacco il governo e la Guardia Costiera la decisione che fa impazzire l' Ong

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Unin piena regola al, all'Italia e alla nostra. A muoverlo è l'Ong Humanity. Ieri mattina all'equipaggio della nave di soccorso non governativa Humanity 1 è stato chiesto di selezionare chi sarebbe sbarcato a Lampedusa tra i 270 sopravvissuti a bordo, salvati in mare nel Mediterraneo centrale domenica in quattro diversi soccorsi. Poi l'affondo con cui l'ong spiega che laitaliana ha trasferito sulla più grande delle Pelagie 70 migranti, mentre per gli altri 200 prsegue "al caldo sul ponte e contro la legge" il viaggio verso Genova, il porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco, a 1.200 chilometri dal luogo del salvataggio. "Un viaggio che richiede più di quattro giorni", fa sapere l'equipaggio della nave umanitaria.