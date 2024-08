Dieci milioni di dollari nascosti nell’utilitaria | il tesoro del pensionato italiano e la fuga in Svizzera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) All’interno dell’auto, erano distribuiti ovunque: una parte era nel bagagliaio, altri sotto il sedile e gli ultimi sono stati trovati in una busta. In tutto 10diamericani in Traveller’s cheque, che l’uomo, un, non ha dichiarato durante il controllo della Guardia di finanza al valico stradale di Ponte Chiasso. Da inizio anno, è forse uno dei ritrovamenti più consistenti di valuta trasportata illegalmente attraverso il confine italo-svizzero. L’uomo è stato fermato nelle scorse ore dalla Guardia di finanza in servizio al valico stradale di Ponte Chiasso, alla guida di una piccola monovolume, mentre rientrava in Italia proveniente dalla. Alla domanda che viene abitualmente rivolta dai militari, per sapere se l’uomo avesse con sé importi pari o superiore aimila euro, lui ha negato.