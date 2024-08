Corriere dello Sport – segui le notizie di calciomercato LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Dall'affare Lukaku ai problemi sull'asse Torino-Firenze, con Napoli e Juve sempre protagoniste sul mercato. Non si nascondono Roma e Lazio, così come il Milan di Paulo Fonseca.tutte lein tempo reale sul– Stadio. 12:00 Roma, servono tagli: anche Paredes tra i cedibili Per ottenere gli ultimi rinforzi De Rossi dovrà aspettare la riduzione dei numeri della rosa: la priorità del club è quella snellire il monte ingaggi.