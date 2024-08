Colpo dell’Elettromeccanica Angelini Cesena | ecco Missiroli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) II Volley Clubtargato Elettromeccanicacontinua ad aggiungere tasselli al roster 2024/25 che si appresta a iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B1. Un torneo al quale gli appassionati cittadini guardano con particolare interesse, visto anche il modo col quale si è conclusa la scorsa stagione, passata interamente ai piani alti della classifica e impreziosita dall’accesso ai playoff. Alle carte nel mazzo di coach Cristiano Lucchi, in posto quattro in queste ore si è dunque aggiunta Elena. La schiacciatrice di Ravenna, classe 2003, inizia a giocare a pallavolo a 9 anni, seguendo le orme del papà, all’Olimpia Teodora; lì svolge tutta la trafila delle giovanili e a 16 anni si ritrova in serie B2. Negli anni successivi, il palcoscenico diventa ancora più luminoso, dal momento che arriva a collezionare anche qualche presenza in A2.