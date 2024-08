Codogno l’ex fabbrica del male è diventata il paradiso degli youtuber

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) La chiamano la “del” perché all’interno vi sono tracce di un passato di esperimenti sugli animali. Ma intanto èanche il, che la utilizzano come luogo privilegiato per le loro incursioni armati di telecamere. Ormaiazienda chimica Fardeco di viale Borsa, al rione Villaggio San Biagio, èvirale tra i visualizzatori dei video di chi effettua blitz in siti abbandonati. Mistero e inquietudine, brividi e sensazioni forti: c’è un mix di tutto questo ad animare chi scavalca la recinzione per farsi un giro nella ditta abbandonata che si estende per 16mila metri quadrati. Sulla piattaforma web ci sono diversi filmati che riprendono gli spazi interni del maxi complesso: uno addirittura conta un milione di visualizzazioni.