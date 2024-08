Cibo gourmet la rivincita del pesce d' acqua dolce

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 agosto 2024) Ildi lago e di fiume non è più Cenerentola. Anche trote, tinche e persici sono entrati nelle cucine dei cuochi più famosi. Viaggio nelstellato di Marco Sacco (un maestro in questo campo) passando per i migliori locali dove degustare le specialità ittiche d’. Ildisi mangia un po’ dappertutto, in Italia. Vicino a laghi e fiumi - di cui il nostro Paese non difetta - non c’è ristorante, trattoria, osteria che non lo proponga. Ma il sacerdote massimo di questa religione ittica, che ha fedeli devoti ed esigenti, è uno solo. Si staglia, per cultura, ben sopra gli altri chef (pur validissimi) che danno del tu a trote, cavedani, tinche, lucci, persici, anguille. Il suo nome è Marco Sacco, ha due stelle Michelin (meritatissime), e ve lo facciamo conoscere.