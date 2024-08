Chiara Ferragni e Silvio nuovi gossip | vacanze saltate e ingerenze di Giulia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 13 agosto 2024) Tra i principali argomenti di cronaca rosa del momento c'è, sicuramente, il flirt traCampara. Dopo tutte le indiscrezioni trapelate in questo periodo, compreso l'intervento di Fedez, sul conto dei due protagonisti sono trapelatiretroscena. A svelarli è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha raccontato alcuni dettagli in merito ai progetti di. I due sembravano aver deciso di concedersi una piccola fuga romantica lontano da occhi indiscreti in Perù. All'ultimo momento, però, la loro vacanza sarebbe saltata, modificando radicalmente i loro piani, ma non è tutto. Tra le varie indiscrezioni sono state fatte anche delle confessioni in merito alla moglie di, la quale sembrerebbe non essersi rassegnata all'idea di perdere il suo compagno di vita.