Captain America | Brave New World Tim Blake Nelson dice la sua sull’opinione di Martin Scorsese

(Di martedì 13 agosto 2024)New, Timla suadiTimha interpretato per la prima volta The Leader nel film del 2008 The Incredible Hulk, il secondo film MCU dopo l’uscita di Iron Man all’inizio dello stesso anno, e ora tornerà nei panni del personaggio inNew. In realtà, la sua storia nel film del 2008 si concludeva con un accenno al fatto che stava per diventare The Leader ma, dopo quasi trent’anni, non sappiamo ancora cosa ne è stato di lui. Tuttavia, grazie al film con Anthony Mackie, ne sapremo di più. “Ero profondamente, profondamente addolorato per la prospettiva di non poter tornare nell’MCU”, ha dettoa Variety della sua assenza in una recente intervista. “Tutto quello che volevo fare, come attore, era capire cosa succede a questo tizio.