Capitan Ventosa al Pieve Village Fontana il super eroe di Striscia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) C’è anchetra gli ospiti dell’estate 2024 aSanto Stefano. Ma gli appuntamenti tra musica, folklore e ospiti sono tantissimi. Prosegue fino a domani il "", con un programma articolato che prevede giochi, attività sportive, musica in piazza, concerti, feste da ballo e la imperdibile "Sagra del Tortello di" il 14 agosto, con annesso ballo popolare in piazza. Fra gli eventi, ricordiamo il concerto degli Srl con ospiti numerosi cantanti della Valtiberina che omaggeranno Lucio Battisti, la baby dance tutte le sere, il torneo di giochi fra i "rioni di", la serata amarcord con la proiezione di foto e video degli anni ‘80 denominata ", oggi, domani atto quarto". Stasera intanto spazio alla serata dedicata alla comicità, con ospite Fabrizio, meglio conosciuto come il "" dila Notizia.