Vandali in azione alla scuola Aldo Manunzio di Latina Scalo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nella notte scorsa, l’Istituto Comprensivo “Manuzio” diè stato oggetto di un’incursioneca che ha causato danni significativi in ogni ambiente della, dalle aule agli spazi comuni. Tutte le vetrate sono state spaccate, gli estintori svuotati e le stanze completamente imbrattate. Ihanno anche capovolto i banchi, lasciando l’intero edificio scolastico in uno stato di completo disordine. La Condanna del Sindaco e dell’AssessorePubblica Istruzione “I danni arrecati sono ingenti,” ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, condannando fermamente l’accaduto. “Chi ha compiuto questo vile gesto ha danneggiato l’intera comunità. Le scuole rappresentano un patrimonio dei cittadini e danneggiarle significa compromettere un servizio fondamentale per i nostri bambini.