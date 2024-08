Turista milanese 62enne dimessa dal Pronto Soccorso muore dopo un forte mal di pancia La denuncia del marito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si chiamava Francesca Colombo ed era una, residente a Milano, che si trovava in vacanza in Sicilia. Precisamente a Librizzi, in provincia di Messina, insieme aloriginario di quei luoghi. Ed è mortache, in occasione di un primo ricovero in, era stata rimandata a casa dai sanitari. Secondo le prime ricostruzioni, la drammatica vicenda è iniziata la mattina di sabato 10 Agosto. Francesca ha iniziato ad accusare violenti dolori addominali e vomito, e ilha deciso di accompagnarla aldell’Ospedale Barone Romeo, dove è stata visitata, sottoposta ad alcuni esami e poi, con l’invito a tornare se i sintomi fossero continuati. Visto il persistere dei dolori, la donna è tornata in ospedale dove è stata ricoverata. Ma poche oreil ricovero, laè deceduta per cause non ancora chiarite.