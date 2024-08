Tennis | Montreal finali sono Rublev-Popyrin e Pegula-Anisimova

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo aver eliminato Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, in finale al Masters 1000 diil russo Andreyaffronterà Alexei. L'australiano n.62 in Atp ha battuto in semifinale l'americano Sebastian Korda (n.18) con il punteggio di 7-6(7/0) 6-3. Nel tabellone femminile la finale sarà invece tra l'americana campionessa in carica Jessicae la connazionale Amanda. In semifinale laha eliminato la russa Diana Shnaider per 6-4 6-3, mentre laha battuto la statunitense Emma Navarro in 6-3 2-6 6-2.