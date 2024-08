Spose bambine a soli nove anni la legge-vergogna proposta in Iraq

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 agosto 2024) La recentediinche permetterebbe di abbassare l’età legale per il matrimonio a 9sta suscitando una forte ondata di indignazione sia a livello nazionale che internazionale. Il disegno diè stato avanzato dal Comitato per i Diritti Umani del Parlamento iracheno e ha immediatamente provocato reazioni contrarie da parte di attivisti, organizzazioni per i diritti umani e figure religiose. Un attacco ai diritti delle: le reazioni degli attivisti Hanaa Edwar, una delle principali attiviste per i diritti delle donne in, ha definito lacome “un attacco diretto ai diritti delle”, sottolineando come essa rappresenti un ritorno al passato, minando decenni di progressi ottenuti a fatica nel campo dei diritti delle donne.