Sparito da casa Ritrovato nel paese vicino

(Di lunedì 12 agosto 2024) CASTEGNATO (Brescia) Momenti di apprensione a Castegnato e Collio per la scomparsa di un ragazzino e di un uomo. A Castegnato per fortuna l’allarme è rientrato quasi subito. Era di ieri mattina, diffuso dal sindaco Patrizia Turelli (nella foto) che, anche tramite i social, ha comunicato la notizia di un disperso. Si trattava di un ragazzino del, con problemi di autismo, che è stato poi fortunatamentea Gussago,a Castegnato, come ha confermato il sindaco. La paura è stata tanta, ma per fortuna tutto si è risolto nel giro di poche ore. Resta invece nell’elenco degli scomparsi Manuel Cantoni, 38 anni, padre di due figlie, separato. Cantoni, che al momento della scomparsa stava vivendo un momento difficile a livello personale, è assente daormai da una decina di giorni.