Snoop Dogg | dal gangsta rap a icona globale delle Olimpiadi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il voto affilato e strafottente di(in italiano “cane da caccia”) è stata unaimmagini più forti e rappresentative delrap all’inizio degli anni Novanta, periodo in cui rap e hip hop facevano rima con pistole e sparatorie. Nel 1996 il rapper è stato assolto dall'accusa di aver ucciso a colpi di pistola un membro di una gang rivale, una sorta di nuova rinascita per lui. Trent’anni dopo Calvin Broadus, in arte, a cinquantadue anni non è solo il sorridente nonno del rap (è legatissimo ai nipotini Zion di 9 anni e Ellevenn di 7 anni), ma anche un’di Parigi appena concluse.