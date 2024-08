Putin convoca una riunione d’emergenza e minaccia | Kiev avrà una degna risposta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) “L’Occidente sta conducendo una guerra contro la Russia usando le forze ucraine”: lo ha detto oggi il presidente russo, Vladimir, nel corso dellata oggi sulla situazione nelle regioni russe al confine con l’Ucraina dopo l’offensiva lanciata dail 6 agosto scorso. “Il nemico, con l’aiuto dei suoi padroni occidentali, sta eseguendo i loro ordini – ha detto, citato dalle agenzie di stampa russe – l’Occidente è in guerra con noi usando gli ucraini”. “L’Occidente usacontro la Russia” “Il nemico riceverà unae non c’è dubbio che raggiungeremo tutti i nostri obiettivi”, ha aggiuntosottolineando che “le perdite per i militari ucraini sono aumentate drammaticamente, in modo particolare per le unità più capaci che il nemico invia al nostro confine”.